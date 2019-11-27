هجوم على هند القحطاني بسبب ظهورها في مقطع مثير من غرفه نومها (فيديوهات)

تصدرت المدونة السعودية هند القحطاني، تتصدر محركات بحث جوجل في الوطن العربي، كما صعد هاشتاج هند القحطاني على تويتر، وذلك بعد نشرها فيديو من غرفه نومها، أثار غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي هند القحطاني؟



هند القحطاني، هي سعودية مقيمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت لنقد كبير بعد أن ظهرت فى فيديو بحسابها على تطبيق سناب شات ترقص فيه على إحدي الأغاني التي رأى فيها رواد التواصل الاجتماعي أن بها بعض الحركات التي تحمل إيحاءات جنسية.



وتعرض "القحطاني" لردود فعل غاضبة بسبب نمط حياتها الذي يختلف كثيرًا لحياة النساء فى المجتمع السعودي، ورأى مغردون أنها تواصل استفزاز السعوديين بنشرها تلك المقاطع المثيرة.









كما رأي البعض أن ما تقوم به هند القحطاني، حرية شخصية، وأن مشاهدة فيديوهاتها اختياري وهي لا تجبر أحد على مشاهدتها.



هند القحطاني تدعم المثالية الجنسية



أعلنت المدونة السعودية هند القخطاني في وقت سابق عن دعمها للمثلية الجنسية، حيث أثارت جدلًا كبيرًا، بخلاف ما قدمته من فيديوهات مثيرة خلال افترة الأخيرة.



حياة هند القحطاني من السعودية إلى أمريكا