إنريكي يفتح النار على مساعده ويتهمه بالخيانة

فجر الاسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب الماتدور الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن إتهم مساعده السابق روبرت مورينيو أنه لم يكن وفيًا معه حينما أراد الإستمرار في منصبه .

إنريكي يفتح النار على مساعده ويصفه " بالخائن "





وأعرب المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة عن سعادته الكبيرة بعودته مرة أخرى من أجل قيادة منتخب بلاده من جديد جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء داخل منشآت المدينة الرياضية في مقر الاتحاد الاسباني .

وحضر المؤتمر كلاً من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني بالإضافة إلى خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الرياضي للإتحاد وقال إنريكي خلاله أنه إضطر إلى مغادرة منصبه بسبب مرض إبنته التي رحلت بالسرطان .

وعبر عن سعادته وتشوقه في نفس الوقت لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي تقام العام المقبل والتي ضمن المنتخب الإسباني التأهل إليها على يد مورينو وأضوح أن الخلاف بينهما حدث يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر .





أسباب الخلاف بين إنريكي ومساعده





وأنهى إنريكي أن ذلك اليوم هو الوحيد الذي إلتقيت فيه مع مورينو في منزلي وأخبرني أنه يريد أن يستمر في منصبه كمدير فني للمنتخب حتى نهاية كأس الأمم الأوروبية وذلك يعتبر خيانة لي وعدم وفاء بما كان بيننا حيث كنا نسعى لأن نكون مدير فني ومساعد لكنه قرر الغدر قبل أن أعود.