بهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم.. "الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة" يبدأ حملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

حملة تبرع بالدم، بدأها الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، متمثلًا في ﻇﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ، وذلك ﻓﻲ نوفمبر ٢٠١٩؛ بهدف ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠى ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ؛ ﻭﺫﻟك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻲ 2030.





وتقوم الحملة عن طريق ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، وهي ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻡ.



وأكد الطلاب المشاركون أن ذلك يأتي ﺇﻳﻤﺎنًا منهم ﺑﺒﺬﻝ جهد ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺴؤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.

واستطاع الطلاب المشاركون ﺗﺤﻘﻴﻖ 235 ﻛﻴﺲ ﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٩١٠ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻘﻂ، لافتين إلى استمرار حملتهم في ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟى، ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺑﻬﻨﺒﺎﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻭﺑإحدى متاجر البيع الكبرى، وذلك بالتعاون مع ﺟﺎﻣﻌة ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺪﺭ.

ﻭﻳُﻌﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻛﻴﺎﻥ ﻃﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳضم ﻓﻲ 5 آلاف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺼﺮ، ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ٣٤ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ، ﻭﻫﺪﻓﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﺆﻫًا ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﺘﺢ آفﺎﻕ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ.