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إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر بتدابير احترازية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:17 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفي ماهر بتدابير احترازية في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
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