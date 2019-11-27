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بالأسماء.. إخلاء سبيل ٥ بينهم فتاتين وطالب جامعي في خلية الأمل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:15 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اخلاء سبيل ٥ متهمين بينهم فتاتين وطالب جامعي بتدابير احترازية فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.

وضمت اسماء المخلي سبيلهم، تاج الدين عبد الله عبد القادر، وتقوى عبد الناصر عبد الله، ولؤيا صبرى الشحات، وبسام جلال السيد، وعبد الله فرج.

وكانت المحكمة قد قررت تجديد حبس زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، في ذات القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

وكانت المحكمة جددت حبس كلا من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد ابو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان في وقت لاحق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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الكلمات المفتاحية

محاكم طرة طالب خلية الأمل جنايات القاهرة

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