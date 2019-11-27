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ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:10 م
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محمد أيمن
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تعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى صدمة كبيرة بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع فريق نادي أسوان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مؤجلات الدوري المصري .
وفي نفس اليوم نجح نادي طنطا في الحصول على نقطة من أنياب فريق نادي سموحة السكندري بنفس النتيجة بهدفين لكل فريق في الوقت القاتل لينجح ابناء السيد البدوي في ترجمة فرصهم إلى اهداف.
وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد سقوط بيراميدز وسموحة .
ترتيب الدوري المصري
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
الاهلي
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
2
|
بيراميدز
|
6
|
3
|
3
|
0
|
12
|
3
|
المقاولون العرب
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
4
|
الزمالك
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
5
|
حرس الحدود
|
5
|
2
|
3
|
0
|
9
|
6
|
المصري
البورسعيدي
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
7
|
الاتحاد
السكندري
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
8
|
مصر المقاصة
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
9
|
سموحة
|
5
|
1
|
3
|
1
|
6
|
10
|
طنطا
|
5
|
1
|
3
|
1
|
6
|
11
|
الإسماعيلي
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
12
|
الانتاج الحربي
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
13
|
نادي مصر
|
6
|
1
|
3
|
2
|
6
|
14
|
أسوان
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
15
|
الجونة
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
16
|
إنبي
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
17
|
طلائع الجيش
|
4
|
0
|
3
|
1
|
3
|
18
|
وادي دجلة
|
6
|
0
|
3
|
3
|
3
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