ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

تعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى صدمة كبيرة بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع فريق نادي أسوان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مؤجلات الدوري المصري .





وفي نفس اليوم نجح نادي طنطا في الحصول على نقطة من أنياب فريق نادي سموحة السكندري بنفس النتيجة بهدفين لكل فريق في الوقت القاتل لينجح ابناء السيد البدوي في ترجمة فرصهم إلى اهداف.





وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد سقوط بيراميدز وسموحة .





ترتيب الدوري المصري



