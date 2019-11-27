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بعد تعينه نائبا لمحافظ بني سويف.. بلال حبش: هدفنا الأول والأخير حل مشاكل المواطن (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:08 م
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بلال حبش
بلال حبش
كساب أحمد
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قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إن توجيهات الرئيس للنواب والمحافظين الجديد تمحورت حول خدمة المواطن، وحل المشاكل العامة مثل الصحة والتعليم، والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المصرية على كافة الأصعدة لخدمة المواطنين.

وتابع "حبش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكستر نيوز"، مساء الأربعاء، أن المحافظات ستشهد المرحلة المقبلة تنمية حقيقية يستحقها المواطن المصري، وسيتم التواصل بشكل مباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تتمحور حول توفير كافة احتياجات المواطن المصري، في إطار شامل بدعم من الدولة المصرية، معقبًا: "ندعو من الله أن تكون ثقة الرئيس في محلها، وإن ربنا يوفقنا، لأن هدفنا الأول والأخير حل مشاكل المواطن والمشاركة في إعداد الإنسان المصري".
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