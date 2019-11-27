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"الوفد" يحتفل بأميرة أبو شقة لحصدها فضية البطولة الإفريقية للرماية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:01 م
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الاحتفال
الاحتفال
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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نظمت سيدات حزب الوفد، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة حصول الرامية أميرة أبو شقة، المنسق العام لمبادرة "الوفد مع المرأة"، لفوزها بالميدالية الفضية في البطولة الإفريقية للرماية "الأسكيت" والتي أقيمت بدولة الجزائر الأسبوع الماضي.

وأقيمت الاحتفالية بالمقر الرئيسي للحزب في الدقي على هامش الاجتماع التحضيري لإطلاق مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة أسيوط يوم السبت المقبل، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، وطارق سباق، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، وأمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا وعدد من سيدات الوفد.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، أن المرأة المصرية والوفدية على وجه الخصوص على قدم وساق مع الرجل في كل المجالات حتى الصعبة منها وهو تأكيد على أن دور المرأة بشكل عام فعال وتحتل مكانتها التي تليق به في بناء الدولة العصرية الحديثة.

وأضاف رئيس الوفد أن التعديل الدستوري حرص على تكريم وتمثيل المرأة المصرية لدورها الفعال في المجتمع لذلك قام بتحديد نسبه لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان، وهذا لم ياتي من فراغ ولكن لها أساس واقعي، وخير مثال على ذلك ما حققته الرامية "أميرة" والتي رفعت علم مصر في المحافل الدولية في مجال رياضة الرماية وهي رياضة صعبة ولكن هذا تأكيد على أن المرأة المصرية تقف في جميع الظروف على مسافة واحدة من الرجل.

وأشار رئيس الوفد إلى أن رياضة الرماية من الرياضات الصعبة وعندما تحصل على الميدالية الفضية مرتين على التوالي في دورة الألعاب الإفريقية للرماية ما يؤكد أن دور المرأة في المجتمع دورًا فعالًا.

وأعربت سيدات الوفد اللواتي حضرنا الاحتفالية عن سعادتهم بحصول الرامية أميرة أبو شقة على الميدالية الفضية، مشيرين إلي أنها رمز مشرف للمرأة المصرية والوفدية خاصة أنها تحرص على رفع علم مصر في المحافل العالمية، وعلى الجانب الوطني فهي تسعى إلى تحقيق الأفضل للمرأة الوفدية من خلال مبادرة الوفد مع المرأة التي تجوب محافظات مصر من أجل الوقوف على مشاكل المرأة والعمل على حلها في تفعيل للدور الوطني والمجتمع الذي يقع على عاتق كل محب لهذا الوطن.

وبعد انتهاء الحفل، حرصت سيدات الوفد على تقديم تورتة عليها صورة الرامية أميرة أبو شقة تقديرًا منهم لدورها الوطني في رفع علم مصر في بطولة في البطولة الإفريقية للرماية "الأسكيت".
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الكلمات المفتاحية

حزب الوفد الميدالية الفضية البطولة الإفريقية للرماية الإحتفالية أميرة أبو شقة

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