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استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:57 م
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
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اجتمع اليوم الأربعاء، شباب الأطباء لبحث لحل ازمة نظام التكليف الجديد وتكدست القاعة الرئيسية بالحاضرين من شباب الأطباء، بحضور نقيب الأطباء، الدكتور حسين خيري، ووكيل النقابة الدكتورة نجوي الشافعي، والأمين العام الدكتور ايهاب الطاهر، ومقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة الدكتور أحمد السيد، والعديد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وقد انتهي الإجتماع بالتوصيات التالية:
1- إستياء معظم الحاضرين من عدم وفاء وزيرة الصحة بتعهدها بعقد لقاء معهم اليوم الأربعاء الموافق على الرغم من حضورهم من محافظات مختلفة.

2- مخاطبة السيد المهندس رئيس الوزراء مباشرة بطلب لقاء عاجل معه لحل المشكلة.

3- قيام أطباء التكليف المضارين بعمل توكيلات لمحاميى النقابة للإنضمام للقضية المرفوعة من النقابة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، مع ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقا.

4- مطالبة النقابة بعمل نظام تصويت إلكترونى لشباب الأطباء من دفعة التكليف الحالية وكذلك دفعة التكليف القادمة لمعرفة نسبة الموافقين إلى الرافضين.

5- مخاطبة وسائل الإعلام بضرورة عمل مناظرة إعلامية (2+2)، يكون فى جانب أحد أعضاء مجلس النقابة وممثل عن شباب الأطباء، ويكون فى الجانب الآخر أحد مسئولى وزارة الصحة وممثل عن الزمالة المصرية، لتوضيح جميع الحقائق أمام المواطنين.

6- إرسال تفاصيل المشكلة لجميع وسائل الإعلام وكتاب الرأى.

7- تسجيل فيديوهات قصيرة لشباب الأطباء لتوضيح رأيهم، وتنشر على موقع النقابة.

8- عرض الموضوع باجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء وأمناء عموم النقابات الفرعية يوم الجمعة الموافق 29-11-2019، لتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية.

9- عقد لقاء بين مجلس النقابة وحكماء مهنة الطب يوم الإثنين الموافق 2-12-2019، لعرض المشكلة وتنسيق الجهود لحلها.

10- بقاء عدد رمزى لمن يرغب من الأطباء بداخل النقابة وعدم مغادرتها إنتظارا لعقد لقاء وزيرة الصحة.
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
استياء الأطباء من وزيرة الصحة لعدم الوفاء بوعدها بالحضور اليوم
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الكلمات المفتاحية

نظام التكليف الجديد شباب الأطباء رئيس الوزراء النقابات الفرعية التوصيات

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