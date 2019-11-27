Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس ٤ متهمين في خلية الأمل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

وكانت المحكمة جددت حبس كلا من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد ابو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان في وقت لاحق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاكم طرة مؤسسات الدولة خلية الأمل جنايات القاهرة

أخبار تهمك

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تجديد حبس أنس البتاجي 45 يوما لتمويله جماعة إرهابية والانضمام إليها

تجديد حبس نجل البلتاجي وشقيق مطر بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ترحيل زياد العليمي ومدير مكتب أحمد طنطاوي و9 متهمين بخلية الأمل لسجن طرة

حبس 6 فتيات أعضاء في خلية الأمل 15 يوما على ذمة التحقيقات

رفض استئناف نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على حبسه بـ"خلية الأمل"

تجديد حبس 3 متهمين من خلية الأمل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status