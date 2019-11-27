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نائب محافظ الجيزة الجديد يكشف عن أهم التكليفات التي وجهت إليهم من السيسي (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:53 م
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إبراهيم ناجي
إبراهيم ناجي
كساب أحمد
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قال إبراهيم ناجي، نائب محافظ الجيزة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب المحافظين الجدد برفع مستوى معيشة المواطنين في الصحة والتعليم والطرق، ومواجهة الأزمات، والتفاعل مع الشارع بشكل مباشر، معقبًا: "الرئيس تحدث معنا بلغة الأب، وكلامه تركز حول تفعيل الدور في الشارع، وتعظيم موارد المحافظات".

وتائع نائب محافظ الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن تكليف الرئيس بعض الشباب في هذه المناصب القيادية العليا، هي مسؤولية كبيرة أمام هذا الجيل، لترسيخ دور الشباب في المستويات القيادية العليا داخل الدولة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أول من أطلق حالة الحوار المجتمعي مع الشباب، وعمل على تأهيل المواد الشاب، والآن نشهد حالة تمكين الشباب، في اطار الحفاظ على تسلسل القيادة، بشكل مركز مبني على العلم.
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