الهيئات الاقتصادية في لبنان تعلن تعليق الإضراب العام

أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان، مساء الأربعاء، تعليق الإضراب العام الذي كان مقررا الخميس والجمعة والسبت، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





وتجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر، مما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام المالي، ويعمق أزمة عملة صعبة تمنع مستوردين كثيرين من جلب السلع، الأمر الذي يدفع الأسعار للصعود ويزيد المخاوف من حدوث انهيار مالي.



