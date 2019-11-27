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البنتاجون تؤكد أهمية التعاون مع العراق في دحر "داعش"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أهمية التعاون مع العراق في دحر التهديد المشترك المتمثل بتنظيم "داعش" الإرهابي.


وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، أن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود التقى في بغداد أيضا وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حيث أكد أهمية التعاون بين الدولتين في دحر التهديد المشترك المتمثل بتنظيم "داعش"، مشيدا بالعمليات المتواصلة لقوات الأمن العراقية في سبيل تفكيك شبكات "داعش" ومنع عودته.


كما زار نائب وزير الدفاع أيضا أربيل حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ليجدد لهما دعم البنتاغون لقوات البيشمركة الكردية والتعاون الوثيق بيهما في تحقيق الهدف طويل الأمد للقضاء على "داعش".


هذا وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار أيضا العراق أمس الثلاثاء، على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في البلاد للأسبوع الخامس على التواصل، لكن دون إصدار البنتاغون أو الجيش الأمريكي أو سفارة واشنطن في بغداد أي بيان رسمي بخصوص هذه الزيارة.


ويوجد أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية، إلا أن حكومة بغداد رفضت أي وجود طويل الأمد لقوات أمريكية إضافية عبرت الحدود أثناء عملية انسحابها من شمال سوريا في أكتوبر الماضي.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن قوات الأمن دحر داعش العراق الجنرال مارك ميلي التعاون البنتاجون

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