اللحظات الأولى من وقوع زلزال ألبانيا القاتل (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على ريختر ألبانيا بالأمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، وتسبب الزلزال في وقوع خسائر مادية وبشرية، حيث لاقى العديد من الأشخاص مصرعهم، وإصابة المئات من المواطنين.





خسائر زلزال ألبانيا القاتل





وعن خسائر زلزال ألبانيا القاتل، فلقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، كما أصيب أكثر من 300 شخًصا بحد أدنى، بجانب ذلك، أدى الزلزال إلى خسائر في المباني، وضرب الزلزال شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا.





قوة زلزال ألبانيا





وأوضح هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال وصلت لـ 6.4 ريختر، ومركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا العاصمة الألبانية، وعلى عمق 20 كيلومترا.





اللحظات الأولى من وقوع زلزال ألبانيا القاتل





وتستمر جهود فريق الإنقاذ إلى اليوم الأربعاء، كما نشرت وكالة "روسيا اليوم"، اللحظات الأولى من وقوع زلزال ألبانيا القاتل، إليكم الفيديو.