نائب محافظ قنا الجديد: ربنا يعينا على هذه المسئولية (فيديو)

علق الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا الجديد، على تكليفه بمنصب نائب محافظ قنا، قائلًا: "ربنا يعينا على هذه المسئولية"، لافتًا إلى أن 23 من نواب المحافظين من الشباب، و13 محافظ أدوا اليمين الدستوري، معلقًا: "أكبر حركة عرفتها تاريخ الحياة السياسية وتاريخ المحافظين".



وأضاف "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية ten، أن هناك تأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم النواب الشباب، وهذا ظهر على مستوى الممارسة في تصعيد أحد نواب المحافظين في بورسعيد إلى محافظ في بني سويف، وهذا دليل على نجاح التجربة، واستمراريتها، ودعمها من قبل الحكومة.



وأشار إلى أن هناك توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على عدد من القضايا التي تخدم المواطنين، وتعمل على بناء الإنسان، مثل التعليم والصحة، وأن تكون حركة المحافظين بأكملها أقرب إلى المواطنين.

