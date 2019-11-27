ندوة حول "شبكات التواصل بمزايها وعيوبها" بمعهد المدينة العالي

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، الثلاثاء القادم، ندوة بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي بمزايها وعيوبها" بالتعاون مع معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بالجيزة.



وأكد الدكتور محمد عمران عميد المعهد لـ "الفجر" أن المعهد يدعم هذه الندوات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق التواصل الفكري والثقافي لشباب الجامعات، والحد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على عقول أبنائنا.



وتابع "عمران" أن الندوة تأتي في إطار انعقاد المؤتمر الرابع والخمسون للإحصاء وعلوم الحاسب، والتي تقام على أرض المعهد بطريق سقارة السياحي.

