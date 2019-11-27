ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية بجمارك الإسكندرية (صور)

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية عمليات ومباحث الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتهاعلى صحة المواطنين والأمن العام.



فبناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة للحركة والإدارة العامة للأمن الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات ومباحث الأموال العامه مفادها محاولة وجود أصناف محظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم CSNU231373 قادمة من الصين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أثاث معدنى بوزن 27 طن.



وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة الحاوية من وجية لطفى مدير إدارة الحركة وعاطف الدسوقى مدير إدارة الأمن الجمركى وأحمد طه مدير إدارة المكافحة وأحمد عزت ومحروس عبدالرحيم بالأمن الجمركى وحمدى الجناينى رئيس قسم بمكافحة التهرب الجمركى وكريم سعدون والأستاذ محمد غباشى بإدارة الحركة والأستاذ عماد محمد مأمور التعريفة.



وبالمعاينة الفعلية تبين أن مقدمة الحاوية بها كمية من عصى المكانس الخشبة داخل أجولة من لدائن وخلفها كمية كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال مغلفة بأجولة من اللدائن منشأ الصين بوزن 18 طن و280 كيلو جرام.



وتم الكشف فى حضور علوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية وهشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات.



قرر مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ علوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية وهشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

