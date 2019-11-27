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الدكتور محمد القوصي: نعمل على إنتاج قمر صناعي لاتمام مهام طيبة 1

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:25 م
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الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
هدى زيدان
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أكد الدكتور محمد القوصي؛ الرئيس التنفيذي للوكالة المصرية للفضاء، أنه تم تصنيع القمر الصناعي المصري طيبة 2، والذي سيكمل مهام  القمر الصناعي طيبة 1 خلال 3 سنوات من الآن.

وأوضح القوصي في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القمر الصناعي طيبة 1 تمتد إلى 15 عامًا، ولن يتم إطلاق طيبة 2 قبل 5 سنوات من الآن على الأقل، مؤكدًا على أن إطلاق طيبة1 تأجل من قبل عدة مرات؛ لاختيار أنسب وقت للاطلاق، وظروف مناخية تساعد على إنجاح مهمة إطلاقه.

وكشف القوصي أن العمر الافتراضي للقمر المصري طيبة1 ينتهي عام 2030.
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