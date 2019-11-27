يوسف رشدان: تعيين نواب للمحافظين من الشباب انطلاقة جديدة للدولة المصرية

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تمكين الشباب وتعيينهم نواب للمحافظين فى الحركة التى أعلنت صباح اليوم، لافتا إلى أن تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب يعكس رؤية الرئيس السيسى للاستعانة بهم في مختلف قطاعات الدولة وهو ما يعد انطلاقة جديدة للدولة المصرية.



وشدد رشدان على أن الرئيس السيسي يؤمن بالشباب ويدعوهم في كل مناسبة للمشاركة في بناء الوطن، مؤكدًا أن تعيين نواب للمحافظين من الشباب ينقل رسالة مهمة للقوى والاحزاب السياسية بأن تقوم بدورها في تقديم كوادر شبابية جديدة.



وأوضح رشدان أن فكرة البرنامج تعتمد على أن تكون هناك قاعدة من الشباب مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.



وأكد أن اختيار هؤلاء الشباب لمنصب نواب للمحافظين حول فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من حلم إلى واقع ملموس، فهو نموذج للمشاركة الشبابية فى قيادة الدولة من خلال آليات واضحة، وزيادة قدرتهم على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.



وأضاف: على مدار أربع سنوات، حقق البرنامج الرئاسي وشبابه الكثير من الفعاليات والأحداث أبرزها نماذج المحاكاة التي تشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة، إطلاق منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ ومؤخرًا وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام2019، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهل شباب الإفريقي والذي يهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة إلى أكثر من 1000 شاب من قارة إفريقيا عبر 10 دورات كل دورة بسعة 100 شاب.