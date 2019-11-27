Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:19 م
Advertisements
مخزونات النفط
مخزونات النفط
وكالات
Advertisements
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل لتصل إلى 452 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر الجاري.

وصعدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 58.37 دولار للبرميل.

واستقر سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم يناير عند مستوى 64.30 دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخزونات النفط مخزونات البنزين ادارة معلومات الطاقة

أخبار تهمك

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 6.8 مليون برميل

مخزونات النفط الأمريكي تتراجع للأسبوع الخامس على التوالي

ارتفاع قياسي جديد في إنتاج الولايات المتحدة من النفط

مخزونات النفط الأمريكية تواصل الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي

7.3 مليون برميل تراجع بمخزونات النفط الأمريكي

"معلومات الطاقة": ارتفاع المخزون الأمريكى من النفط وتراجع البنزين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status