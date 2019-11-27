ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل لتصل إلى 452 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر الجاري.





وصعدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 58.37 دولار للبرميل.





واستقر سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم يناير عند مستوى 64.30 دولار للبرميل.