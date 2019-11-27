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لأول مرة في تاريخ الإقليم.. تعيين "نائب للمحافظ في الفيوم" من وزارة الطيران المدني

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:31 م
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محافظة الفيوم
محافظة الفيوم
ريهام على
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لأول مرة فى التاريخ محافظة الفيوم، أن يتم تعيين نائب للمحافظ بالفيوم، حيث تم اختيار الدكتور محمد عماد عبدالقادر عثمان، نائبًا لمحافظ الفيوم، والذي كان يعمل بالأمانة العامة لوزارة الطيران المدنى، والحاصل على درجة الدكتوراة فى القانون بكلية الحقوق جامعة أسيوط في الحماية القضائية للعامل.

وقد أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية صباح اليوم ليكون نائبا لمحافظ الفيوم الجديد الدكتور احمد عبدالله الانصاري الذي ادى ايضا صباح اليمين اليمين الدستورية أمام الرئيس قادما من منصب محافظ سوهاج. 

ويعتبر محمد عماد هو أول نائب للمحافظ في تاريخ الفيوم.

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الكلمات المفتاحية

نائب محافظة الفيوم مصر الفيوم الطيران المدني اخبار

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