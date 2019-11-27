Advertisements
Advertisements
Advertisements

مراسم استقبال محمد بن سلمان في قصر الوطن بأبوظبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
Advertisements

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في زيارة رسمية، وكان في استقبال ولي العهد بمطار أبوظبي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لولى العهد في قصر الوطن بأبوظبي.

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في زيارة رسمية، وكان في استقبال ولي العهد بمطار أبوظبي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لولى العهد في قصر الوطن بأبوظبي.

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في زيارة رسمية، وكان في استقبال ولي العهد بمطار أبوظبي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لولى العهد في قصر الوطن بأبوظبي.

حيث يقوم ولي العهد السعودي بإجراء مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.

في وقت سابق اليوم، أصدر الديوان الملكي السعودي البيان التالي: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30 / 3 / 1441هـ الموافق 27 / 11 / 2019م، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها إخوانه أصحاب السمو وعدداً من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي".

يُذكر أن ولي العهد السعودي كان قد زار دولة الإمارات العام الماضي، ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.

والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبوظبي، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وختم الأمير محمد بن سلمان تلك الزيارة قائلاً: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".

حيث تربط السعودية والإمارت علاقات تاريخية، ويجمع بينهما تاريخ المشترك، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، والتي تؤكد أهمية الدور المشترك لهما في الحفاظ على أمن المنطقة.

حيث كان للدولتين مواقف متطابقة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التدخلات الخارجية والتطرف والإرهاب.

وقد تبلور التوافق السياسي الراهن بين البلدين، منذ ستينيات القرن الماضي، وتعزز لاحقاً في أكثر من مناسبة، كالتنسيق لدعم مصر في حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 1991.

كما تعزز أكثر بمشاركة البلدين في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن.

 

إضافة للموقف الموحد حول إيران، التي لا يخفى دورها العدائي في المنطقة، والذي لا يدخر التحالف السعودي الإماراتي جهداً لتقويض ممارساتها من استهداف أمن ملاحة الخليج العربي، والمنشآت والسفن النفطية في المنطقة.

 

وهذا التقارب السعودي الإماراتي، توج بإنشاء مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي، الذي أعلن عنه في جدة منذ 3 أعوام.

 

أما على المستوى الاقتصادي، فقد تجاوزت الاستثمارت السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعاً، مقابل 206 من المشروعات السعودية في دولة الإمارات.

 

 

حيث يقوم ولي العهد السعودي بإجراء مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار ال
في وقت سابق اليوم، أصدر الديوان الملكي السعودي البيان التالي: "بناءً على توجيه خ
حيث تربط السعودية والإمارت علاقات تاريخية، ويجمع بينهما تاريخ المشترك، وهو ما عك
حيث يقوم ولي العهد السعودي بإجراء مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار ال
في وقت سابق اليوم، أصدر الديوان الملكي السعودي البيان التالي: "بناءً على توجيه خ
حيث تربط السعودية والإمارت علاقات تاريخية، ويجمع بينهما تاريخ المشترك، وهو ما عك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مراسم الاستقبال محمد بن سلمان محمد بن زايد قصر الوطن

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة في ورطة قبل موقعة ودورتموند

منذ ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ 43 دقيقة

سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

استقبال رسمي وشعبي حافل لمحمد بن زايد في عمّان

"قصيدة ترحيب".. تفاصيل زيارة محمد بن سلمان للإمارات

ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني

الأمير محمد بن سلمان يجتمع برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

بريطانيا تعلق على "اتفاق الرياض"

محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي ولى العهد السعودى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

05:17 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status