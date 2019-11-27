ورشة عمل بجامعة حلوان حول الشكاوى الحكومية الموحدة



حاضر في الورشة السيد العميد أيمن جمال مدير مسئولي الجهات الحكومية والأستاذة أسماء حسن مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.



جاءت الورشة لمناقشة وبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا داخل كليات الجامعة وجميع الوحدات التابعة لها والإدارات المختلفة بالجامعة، تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لتطوير وتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها إلكترونيا، تماشيا مع المشروع القومى للدولة الرقمية.



وحيث تحرص إدارة الجامعة على سرعة البدء في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة في كافة الإدارات والوحدات لضمان سهولة إستقبال وتسجيل الشكاوى والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء.



وأعلن العميد أيمن جمال أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "في خدمتك" عبر التليفون المحمول، غرفة التدخل السريع لتلقي شكاوى عدم التزام أية منشأة طبية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة على الأرقام 27923844-27923272.



وأضاف أن جميع دول العالم تعمل لمصلحة المواطن من خلال التوافق بين أجهزة الدولة في منظومة مؤهلة لذلك ومواجهة وحل مشكلات المواطنين لتحقيق استقرار المجتمع، لذا يجب أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بالتفاعل مع المنظومة لإيجاد ردود واستجابة سريعة للمشكلات المواطنين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامة التداول في ظل سرية تامة للبيانات والمعلومات وربط مكاتب خدمة المواطنين بالمنظومة وربطها برئيس المنظومة مباشرة ومتابعتها بشكل دوري.



عقدت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورشة عمل عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع وفد من السادة المسئولين عن بوابة الشكاوى الحكومية من رئاسة الوزراء والسادة مندوبي الجامعة المرشحين من قبل الكليات والإدارات العامة.