الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمراً ملكياً جديداً





أصدر ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا جديداً بشأن النيابة العامة السعودية.





وكشفت صحيفة "الوطن" السعودية، عن أن الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وإدعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.





وقال الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، يأتي في إطار الدعم اللامحدود من مقام الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للنيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.





وأضافت صحيفة "الوطن"، إن النائب العام السعودي حث أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة.





هذا وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء يوم أمس الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.





وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صدر اليوم أمر ملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1 مارس 1992، بعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.





وأمر الملك سلمان بإعفاء المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، أمين منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.





وكان الفارس أميراً للرياض منذ فبراير 2018، خلفاً للمهندس إبراهيم السلطان.



