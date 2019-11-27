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عاجل.. الإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:50 م
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الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
كريم وزيري
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قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014 ) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " في جلسة اليوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا حيث أن المتهم ارتكب الجرائم الآتية:

أولًا: - المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013
برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

ثانيًا: - اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثانى من عام 2013

ثالثًا: - ضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

رابعًا: - تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى أبو محمد مسلم
ونهج استخدام تكتيك " الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية
( أفراد – نقل ) أثناء تحركها بإستخدام الأسلحة النارية، وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا إستهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ظابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.
وكذا استهدافه سيارة تلر ( ناقلة دبابات ) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية )، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

خامسًا:- استهدافه مع أخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية
بتاريخ 19102013 ومن خلال سيارة مفخخة.

سادسًا:- اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013.

سابعًا: - استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس.

ثامنًا: - استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والإلتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم.

تاسعًا:- تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المُكنى أبو عبيده وقبل إنتقاله رفقه عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة ( البويطى ) ثم الإنتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود ( الفرافرة ).

عاشرًا: - ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود ( الفرافرة ) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014.

الحادي عشر: - المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبو صوير – الصالحية - القصاصين).

الثاني عشر: - استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.

الثالث عشر: - تسلله إلى الأراضي الليبية عقب إرتكاب الواقعة المبينه بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعيه الفكرية لتنظيم القاعدة.

الرابع عشر: تأسيس حركة " المرابطون " المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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هشام عشماوي حوادث الفجر اعدام اخبار الحوادث

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