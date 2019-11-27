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"عرفها من الفيس واغتصبها في شقة صاحبه".. مفاجآت حول واقعة "فتاة المعصرة"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كشفت تحقيقات حوادث حلوان الكلية، تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب قاصر على يد عاطل في منطقة المعصرة، حيث تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 16 سنة من منطقة حلوان، وأنها تعرفت على المتهم وهو عاطل يبلغ من العمر 21 سنة ومقيم في محافظة الإسكندرية، وأنها تعرفت عليه منذ 3 سنوات عن طريق الفيس بوك ونشأت علاقة عاطفية بينهما وتعددت اللقاءت بينهما، ويوم الواقعة جاء المتهم إلى القاهرة وتقابل مع المجني عليها وأخذها في شقة مفروشة ملك صاحبه في منطقة المعصرة وقام بهتك عرضها.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن أسباب الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من والدة "م. ن" يفيد أن عاطلا يدعى "ي. م" هتك عرض ابنتها بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بالواقعة وأنه نشأت علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها عن طريق" الفيس بوك "، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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فتاة المعصرة حوادث الفجر اغتصاب اخبار الحوادث

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