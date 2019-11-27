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صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحا 53.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5878.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% رابحاً 76.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6449.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.21 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت اليوم  على عدد 131.7 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتى عبر 6199 صفقة.

 
وعن أجاء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.


 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد تصدر سهم "مجموعة عربى القابضة" القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.31%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.89%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.13%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.81% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.67%
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