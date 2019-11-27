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رئيس الأركان الجزائري: لن نخضع لأي مساومات أو إملاءات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:50 م
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رئيس أركان الجيش الجزائري
رئيس أركان الجيش الجزائري
وكالات
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قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن الجزائر لا تقبل أي تدخل خارجي أو إملاءات.

 

وأضاف صالح، اليوم الأربعاء، خلال زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، أن الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها ولن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان.

 

وتابع: "رجال ونساء وشباب وشيوخ أبدوا دعمهم للجيش وقيادته العليا، وأصرّوا على المشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر".

 

وأردف: "وهذا ما يبرهن على أصالة هذا الشعب الفريد من نوعه ونقاء معدنه، والذي يعرف دوما كيف يتخطى الصعاب والعقبات ويخرج منها منتصرا".

 

وأوضح: "شرذمة من العصابة وبعدما فشلت جميع خططها، ها هي تلجأ للاستنجاد بأطراف أجنبية، والشعب الجزائري سيُفشل محاولات هذه الشرذمة التي لا تحب الخير للجزائر".

 

وعبر الفريق عن ثقته في أن الشعب قادر على تفويت الفرصة على العصابة وأذنابها، ويعرف كيف يتخطى الوضع الراهن بحكمة وتبصر، مشيرا إلى أن الشعب قال بأعلى صوته إنه ليس بحاجة لدروس ومواعظ من أي جهة كانت، وهو يعلم كيف يَرُد في الوقت المناسب على الأبواق الناعقة التي تحاول التدخل في شؤونه.

 

وشدد قايد صالح على أن الجيش يعرف كيف يقيّم مستوى التحديات وكيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها، وسيُعدُّ لها عدتها المناسبة، مؤكدا أن الجيش سيكون بالمرصاد في كل وقت وحين لمن تسول له نفسه استهداف وطننا.


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الكلمات المفتاحية

رئيس أركان الجيش الجزائري تدخل خارجي الجزائر

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