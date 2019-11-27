أول تعقيب رسمي للبرلمان بشأن نجاح إطلاق القمر المصري "طيبة 1"

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن نجاح عملية إطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري "طيبة 1" من قاعدة غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية انجاز جديد للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف بدوي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن القمر الصناعي المصري سيحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس للمصريين فحسب بل لأشقائنا العرب والأفارقة أيضًا، مُؤكدًا أن "طيبة -1" سيوفر بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة وذلك لدعم المشروعات التنموية لهذه المناطق، بالإضافة إلى سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، مُذكرًا أن القمر الصناعي المصري يعد أحد الركائز الرئيسية لدعم المشروعات التنموية التي تبنيها مصر لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.



