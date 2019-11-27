سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

تبلغ تكلفة حقنة علاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي من ضمور العضلات ما يقرب من مليون دولار مما ساهم في تباطؤ مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب في تحمل تكاليفة علاجه بعد رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وعلم مسئولو النادي الأهلي أن تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج مؤمن زكريا تصل إلى مليون دولار ويحتاج اللاعب إلى 3 أو 4 منها وذلك بعد رحلته إلى ألمانيا وهو ما يعني ارتفاع تكاليف علاجه التي قد تصل إلى 68 مليون جنيه مصري.

ومن المنتظر أن يسافر مؤمن زكريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال باقي العلاج في ظل وجود عرض للنادي الأهلي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بتحمل تكاليف علاجه.

كان الإعلامي "هاني حتحوت" قد أكد عبر برنامجه التليفزيوني أن الأهلي أرسل الاستغناء الخاص باللاعب إلى منزله، معلنًا عدم تحمله أي نفقات خلال فترة علاجه.

وينتظر مؤمن زكريا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج، إذ يقوم حاليًا بالتدريب مع مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق حسين عبدالدايم بشكل خاص.

بينما كان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف حقيقة فسخ النادي الأهلي لعقد مؤمن زكريا وإرسال خطاب رسمي بالاستغناء عنه مشيرًا عبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" أن الإخطار إجراء روتيني متبع في هذه الحالات إذ عند عدم قيد لاعب في قائمة الفريق يجب إخطاره على منزله وجاء بالاتفاق بين إدارة النادي ومؤمن زكريا.