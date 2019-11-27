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عروض حصرية على الهواتف المحمولة.. عروض كارفور في البلاك فرايدي نوفمبر 2019
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:28 م
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عروض كارفور مصر
تطرح سلاسل محلات كارفور العديد من العروض والخصومات خلال شهر نوفمبر الجارى في ما يعرف بعروض البلاك فرايدي التى يشارك فيها الكثير من السلاسل التجارية والعلامات التجارية التي تقدم كافة المنتجات ـويعتبر كارفور واحد من اهم السلاسل التجارية المشاركة في هذه العروض حيث يتمتع بقاعدة جماهير كبيرة ويقدم مجموعة مميزة وكبيرة من الخصومات على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات ونستعرضها فيما يلي:
عروض كارفور البلاك فرايدي على السلع الغذائية
سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعروستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
عروض كارفور نوفمبر 2019
تضمنت عروض كارفور السلع والمنتجات المختلفة، فضلا عن والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها.
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