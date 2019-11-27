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العراق: تعديل وزاري وشيك يشمل نصف الحقائب الوزارية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:26 م
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رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، عن تعديل وزاري وشيك يشمل نصف الحقائب الوزارية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية: لن يكون هناك أي دور للأحزاب والقوى السياسية في أسماء الوزراء.

 

وأضاف مكتب رئاسة الوزراء في العراق، إنه سيقدم تعديلات وزارية، في مسعى إلى إخماد المظاهرات الغاضبة التي تجتاح الشارع منذ أكتوبر الماضي.

 

ومن المقرر، أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي عما قريب إلى مجلس النواب حتى يطرح رغبته في تعديل وزاري.

 

وأوضح ا المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أن عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء حتى يشغلوا حقائب مرتبطة بالخدمات والاقتصاد، بما يستجيب لمطالب المتظاهرين.

 

وفي وقت سابق، قررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

 

ودعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها "تحالف الفتح"، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.

 

وفي غضون ذلك، أغلق متظاهرون عراقيون أغلب الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

 

وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات شعبية متواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي، هي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

 

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب تعديل وزاري العراق الاحتجاجات العراقية

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