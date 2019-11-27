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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين والنواب الجدد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:16 م
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اندرية ذكي
اندرية ذكي
حازم رفعت
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، المحافظين الجدد بمناسبة توليهم لمناصبهم.

وقال زكي في تصريحات له اليوم: "إن تجديد الثقة في المحافظين الباقين في مناصبهم يُعد تقديرًا للدور الذي قاموا به لأجل خدمة المواطنين المصريين". 

وأشاد زكي باختيار عدد من نواب المحافظين من الشباب، مؤكدًا "أن هذه خطوة هامة وتاريخية في سبيل وتقديم رؤى غير تقليدية في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين، وهي إحدى ركائز الدول المتحضرة"، مشيرًا إلى "أن الشباب يمثلون الكفاءات الشبابية المؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعى بالدولة".

كما تقدم بالشكر للمحافظين المنتهية ولايتهم على مجهوداتهم وتفانيهم في خدمة المواطن والوطن.

وكان المحافظون ونوابهم قد أدوا اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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اندريه ذكي النواب الجدد المحافظي الانجيلية

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