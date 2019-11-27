بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات البطانيات

وافق المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع تلقى طلب مؤيد مستندياً من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات وشركة سانتامورا ايجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية يدعى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على المنتج والخاضع للبند الجمركي 63 01 40 يمكن أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.





وأضاف أن القطاع قام بدراسة طلب المراجعة النهائية وأعد تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية حيث رفعت توصيات لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه، والنشر بجريدة الوقائع المصرية.

جدير بالذكر أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي يتم إرسالها، وكذا سيتم إجراء زيارات ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.



