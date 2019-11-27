عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو



وتعادل ريال مدريد أمس على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وتأهل باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، حيث احتل الفريق الفرنسي المركز الأول برصيد 13 نقطة فيما جاء الفريق الإسباني ثانيًا بـ8 نقاط.





كان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد من تشيلسي الإنجليزي لكن ما زالت الانتقادات تتوالى حول عدم ظهوره بالشكل المتوقع لجماهير النادي الملكي في كل مكان.





تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.واضطر هازارد لمغادرة ملعب المباراة في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مونييه الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان على كاحله.وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن مدة الغياب هازارد مع ريال مدريد عقب إصابة الكاحل التي تعرض لها.وقالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن هازارد سيغيب عن ريال مدريد لمدة 10 أيام مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان.وأضافت الإذاعة أن هازارد سوف يصل للكلاسيكو وهو في جاهزيته التامة استعدادًا لمواجهة نادي برشلونة في الدوري الإسباني.