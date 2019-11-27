المغربي يستقبل وفد المركز القومي للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالي

استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وفد من خبراء القياس والتقويم من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.





ضم الوفد كل من الدكتورة منال البرماوى أستاذ بكلية طب جامعة طنطا والدكتور عرفه سلامه أستاذ بكلية تربية رياضية جامعة حلوان والدكتور محمد وطنى أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان والدكتور هشام عزت أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم





جاء ذلك بحضور عمداء الكليات والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومديرى الوحدات بجامعة بنها





وقال المغربي إن الزيارة تهدف الي متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة ومخرجات مشروع تطوير مركز ونظم القياس والتقويم بجامعة بنها





وأشار المغربى إلى أنه تم زيارة ميدانية لوحدات القياس والتقويم بكليات الطب وهندسة بنها وتربية رياضية وتربية نوعية فضلا عن زيارة لمركز القياس بالجامعة للإطلاع على المستندات والوثائق الخاصه بالمشروع



