Advertisements
Advertisements
Advertisements

المغربي يستقبل وفد المركز القومي للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وفد من خبراء القياس والتقويم من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.

ضم الوفد كل من الدكتورة منال البرماوى أستاذ بكلية طب جامعة طنطا والدكتور عرفه سلامه أستاذ بكلية تربية رياضية جامعة حلوان والدكتور محمد وطنى أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان والدكتور هشام عزت أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم 

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومديرى الوحدات بجامعة بنها 

وقال المغربي إن الزيارة تهدف الي متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة ومخرجات مشروع تطوير مركز ونظم القياس والتقويم بجامعة بنها 

وأشار المغربى إلى أنه تم زيارة ميدانية لوحدات القياس والتقويم بكليات الطب وهندسة بنها وتربية رياضية وتربية نوعية فضلا عن زيارة لمركز القياس بالجامعة للإطلاع على المستندات والوثائق الخاصه بالمشروع 

ومن جانبها أكدت الدكتور عزة عبدالله علي أنه تم عقد لقاء مع الخبراء مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لقياس مردود تنفيذ أنشطة المشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وحدة قياس المغربي أخبار مصر

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ ساعتين

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تستضيف الملتقى الثاني لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات

مركز القياس والتقويم بجامعة بنها الأول على الجامعات المصرية (صور)

مجلس جامعة بنها يهنئ فريق "هندسة" لفوزه بالمركز الثاني و"مركز القياس والتقويم" بالمركز الأول

رئيس جامعة بنها يوجه بميكنة الامتحانات والتصحيح الإلكتروني (صور)

عميد "طب بنها" يبحث مع عميد "كفر الشيخ" سبل تبادل الخبرات التعليمية بين الجامعتين (صور)

جامعة القناة تستقبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

02:03 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status