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كوكاكولا يختتم استعداداته لجمهورية شبين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:54 م
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كوكاكولا
كوكاكولا
نورهان فضل
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يختتم فريق كوكاكولا تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جمهورية شبين، ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة في الدوري بالقسم الثاني.

ويستعد فريق كوكاكولا لمباراة جمهورية شبين، والمقرر لها في الثانية ونصف ظهر غداً الخميس، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة المؤجلة في الدوري .

واجه فريق كوكاكولا نظيره منتخب السويس، ودياً، الإثنين الماضي، على استاد الشرطة بالعباسية، وانتهت المباراة بفوز السويس بنتيجة هدفين دون رد.

كما فاز الفريق الأول لكوكاكولا على فريق ٩٩ بالنادي، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، على استاد الشرطة، والتي انتهت بنتيجة 1/3.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة ممدوح عبدالحي، لوضع الفريق على المسار الصحيح، وتعديل موقفه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد 6 نقاط، بالمركز السادس، وفيما يأتي فريق جمهورية شبين في المركز الخامس برصيد 7 نقاط .

ويواجه كوكاكولا في المباريات المقبلة كلا من:

الأسبوع الخامس: كوكاكولا X جمهورية شبين
الأسبوع السادس: الداخلية X كوكاكولا
الأسبوع السابع: كوكاكولا X سيراميكا
الأسبوع الثامن: بتروجت X كوكاكولا
الأسبوع التاسع: كوكاكولا X الزرقا
الأسبوع العاشر: القناة X كوكاكولا
الأسبوع الحادي عشر: كوكاكولا X الترسانة

وجاء ترتيب المجموعة الثانية، كالتالي:

1- سيراميكا 12 نقاط
2- منتخب السويس 9 نقاط
3- النجوم 8 نقاط
4-القناة 8 نقاط
5- جمهورية شبين 7 نقاط
6- كوكاكولا 6 نقاط
7- بتروجت 4 نقاط
8- الداخلية 4 نقاط
9- النصر 3 نقاط
10- المريخ نقطتين
11- الترسانة نقطتين
12- الزرقا نقطة وحيدة
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الكلمات المفتاحية

كوكاكولا القسم الثاني الدوري المصري اخبار الرياضة

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