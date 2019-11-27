Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعتمد محمد بكر معلقا في الكرة الطائرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:38 م
Advertisements
محمد بكر
محمد بكر
الفجر الرياضي
Advertisements
اعتمد اتحاد الإذاعة والتليفزيون محمد بكر معلقًا لمباريات ومنافسات لعبة الكرة الطائرة وذلك بعد أن اجتاز اختبارات المعلقين.

وتشكلت لجنة الاختبارات برئاسة فهمي عمر وعضوية فتحي سند الناقد الرياضي الكبير ومحمد عفيفي المخرج التليفزيوني.

وانضم محمد بكر لمجال التعليق في 2017 بقناة أون سبورت وعلق علي الكثير من المباربات الهامة مثل منافسات كأس العالم للكرة الطائرة رجال وسيدات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد بكر الكرة الطائرة اخبار الرياضة اتحاد الاذاعة والتليفزيون

أخبار تهمك

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ ساعة و 22 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

نكشف حقيقة تهرب الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اختتام فعاليات الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بنقابة الصحفيين

في عيد ميلاده .. حكايات لا تعرفها عن أيوب الكرة المصرية أحمد شوبير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status