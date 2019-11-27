اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعتمد محمد بكر معلقا في الكرة الطائرة

اعتمد اتحاد الإذاعة والتليفزيون محمد بكر معلقًا لمباريات ومنافسات لعبة الكرة الطائرة وذلك بعد أن اجتاز اختبارات المعلقين.





وتشكلت لجنة الاختبارات برئاسة فهمي عمر وعضوية فتحي سند الناقد الرياضي الكبير ومحمد عفيفي المخرج التليفزيوني.





وانضم محمد بكر لمجال التعليق في 2017 بقناة أون سبورت وعلق علي الكثير من المباربات الهامة مثل منافسات كأس العالم للكرة الطائرة رجال وسيدات.







