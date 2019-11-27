في الذكرى الـ 8 لوفاته.. ابنة عامر منيب تطرح أول أغانيها بديو مؤثر يجمعها بوالدها

طرحت مريم عامر منيب، أول أغانيها " عامل إيه فى حياتك" بدويتو مؤثر يجمع بين طريقة أدائها للأغنية وبين طريقة والدها الراحل في الغناء، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 8 لرحيل والدها الفنان عامر منيب الذي فارق الحياة في 26/2/2019 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.





وتقوم فكرة الدويتو، على مشاهد للفنان عامر منيب أثناء غناء أغنيته "عامل إيه في حياتك"، لترد عليه مريم بكلمات جديدة.





وتظهر ابنة عامر منيب في دويتو مع والدها الراحل وكأنه حى ويؤدي الأغنية معها، وقد نشر الشاعر تامر حسين فيديو كليب الأغنية عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث أن طرحها كهدية لروح الفنان الراحل عامر منيب معلقًا على الفيديو، قائلًا: " عامل إيه فى حياتك؟.. ديو عامر منيب ومريم عامر منيب.. كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت هانى محروس"، مضيفًا "لكل محبين الفنان عامر منيب.. وبكرة نسخة اليوتيوب الأفضل كواليتى.. شكراً لكل من ساهم حُبً فى عامر منيب وتقديراً له".





وسبق أن نشر الشاعر تامر حسين، صورة تجمعه مع إبنة عامر منيب فى الاستوديو، وعلق عليها قائلًا: "مع حبيبتى الغالية بنت الغالي مريم عامر منيب عاملينلكم مفاجأة فى الذكرى السنوية لأخي وصديقي الفنان المحترم الخلوق عامر منيب مع الموزع أحمد عادل وصديقي الملحن عمرو مصطفى"، فيما عبرت آيتن عامر عن سعادتها وتحمسها للأغنية بشدة.

ونشر أيضًا تامر حسين، فيديو آخر مع مريم عامر منيب، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليه: "سجلنا أغنية مريم الجديدة واسمها (عامل إيه فى حياتك).. وبالمنُاسبة مريم بتغنى إنجلش هايل.. وأول مرة تسجل أغنية عربى أو بالعامية"، وعلقت آيتن عامر، على الفيديو، "أيوة بقا مستنياكوا أهو".

