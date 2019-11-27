Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
شارك الشيخ محمد عجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأزهر الشريف بمركز النيل للإعلام تحت عنوان دور منطقة وعظ السويس في المشاركة المجتمعية الإيجابية صباح اليوم.

استهل الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الاوقاف كلمته بالسعادة والترحيب بفضيلة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية وفضيلة الشيخ محمد المراوي مدير عام الوعظ والعميد المستشار العسكري بمحافظة السويس.

وتابع وكيل وزارة الاوقاف بالسويس: أن وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف وجهان لعملة واحد وجسد تحت عمامة واحدة ولابد من الجميع التكاتف والتعاون لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ولابد أن نتسلح جميعا بالإخلاص والعلم النافع وفق الله الجميع وحفظ الله مصرنا قيادة شعبا وجندا وارضا.

وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السويس أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

أول تعليق من هازارد بعد إصابته أمام سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ ساعة

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

"جريمة مرعبة".. مكوجي يربط عنق مسنة بالمرحاض ويشعل النيران في جثتها

منذ 43 دقيقة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

مدافع برشلونة عرض نفسه على يوفنتوس لمزاملة رونالدو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

أوقاف السويس توزيع ٢ طن لحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين (صور)

وكيل أوقاف السويس يلتقي الائمة ويشدد على القوافل الدعوية (صور)

وكيل أوقاف السويس يستقبل مدير منطقة الوعظ الأزهرية لبحث تنشيط العمل الدعوي في المساجد

"أوقاف السويس": وصول 2.5 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا (صور)

محافظ السويس ومدير الأمن وقيادات الجيش الثالث يفتتحون مسجد سعد بن أبي وقاص (صور)

السويس تحتفل بمرور أكثر من ألف عام على افتتاح الجامع الأزهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

12:26 م

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status