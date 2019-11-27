وكيل أوقاف السويس يشارك في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعاظ الأزهر (صور)

شارك الشيخ محمد عجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأزهر الشريف بمركز النيل للإعلام تحت عنوان دور منطقة وعظ السويس في المشاركة المجتمعية الإيجابية صباح اليوم.





استهل الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الاوقاف كلمته بالسعادة والترحيب بفضيلة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية وفضيلة الشيخ محمد المراوي مدير عام الوعظ والعميد المستشار العسكري بمحافظة السويس.





وتابع وكيل وزارة الاوقاف بالسويس: أن وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف وجهان لعملة واحد وجسد تحت عمامة واحدة ولابد من الجميع التكاتف والتعاون لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ولابد أن نتسلح جميعا بالإخلاص والعلم النافع وفق الله الجميع وحفظ الله مصرنا قيادة شعبا وجندا وارضا.



