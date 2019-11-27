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محافظ الأقصر يستقبل أكبر تجمع للصحغيين والمشاركين بورشة تدريبية تنظمها النقابة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:46 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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أعرب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن سعادته البالغة بقرار نقابة الصحفيين بتنظيم ورشة السلامة المهنية والحماية القانونية للصحفيين بمدينة الأقصر، والتي تضم أكبر تجمع للصحفيين من 10 محافظات.

وأشاد المحافظ خلال استقباله للصحفيين المشاركين في الورشة التدريبية، بدور نقابة الصحفيين في تنظيم دورات تدريبية بالمحافظات لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية ومهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي للمواقع الإلكترونية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم أن اختيار الأقصر لتنظيم الورشة التدريبية في حضور عدد كبير من الصحفيين، يؤكد دور النقابة الوطني لدعم السياحة في مصر.

وقدم جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة، على التسهيلات التي قدمت للصحفيين من أجل نجاح الورشة التدريبية.

من جهة أخرى وافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على طلب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالسماح للزملاء بالمشاركين في الورشة التدريبية بزيارة جميع المناطق السياحية والأثرية بمدينة الأقصر.

وشهد الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، بافتتاح الورشة التدريبية التي تنظمها لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين لأعضاء النقابة بمحافظات الصعيد وذلك بمكتبة مصر العامة.

ورحب السكرتير العام المساعد للمحافظة بأعضاء النقابة والمتدربين، وأثنى على دور النقابة في تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

من جانبه أكد جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة تدريب المهنة والتطوير، مشاركة 65 صحفيًا من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة، في دورة تدريبية تنظمها اللجنة، بمحافظة الأقصر، تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة لافتا إلى إن الزملاء المشاركين بالدورة، من محافظات: "الأقصر، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر"، في أكبر تجمع للصحفيين بالمحافظات لأول مرة.

وتتناول الورشة 3 محاور حول الأمان الرقمي للصحفيين، والثاني حول السلامة المهنية والشخصية للصحفيين، والثالث حول الحماية القانونية للصحفيين.
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