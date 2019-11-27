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ابنة البرنامج الرئاسي.. من هي جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية؟

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:07 م
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جاكلين عازر
جاكلين عازر
محمد رجب - دينا حسن
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ذكرت مصادر عن تولي جاكلين عازر عبد الحليم عازر، نائبا لمحافظ الإسكندرية، خلال حركة المحافظات المنتظرة.

وفيما يلي تنشر "الفجر" السيرة الذاتية لابنة البرنامج الرئاسي جاكلين عازر.

حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية عام 2010، ثم ماجستير طب المجتمع والصحة العامة جامعة الإسكندرية عام 2015، ودكتوراه الفلسفة في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي عام 2016، وولدت في محافظة البحيرة في 13 – 3 – 1987.

أبرز الوظائف التي تقلدتها كانت معيدة بقسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية من 27 - 8 – 2012، وتعمل حاليا مدرسا مساعدا بكلية الطب من 26 - 5 - 2016.

من أبرز الإنجازات والأعمال المحققة، ساهمت في مشروع مكافحة الوصم والتميز لمرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2015، وحتى 2018، وشغلت منصب مساعد مدير مشروع منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية تطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألمانية، ولديها العديد من الإنجازات والمبادرات ومنها طرح حلول لمواجهة المشاكل التي تواجه وزارة الصحة مثل مشكلة عدد الأطباء، وشاركت في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب المنعقد في فبراير 2018 وحتى فبراير 2019، وشاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل للشباب مثل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2018.

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الكلمات المفتاحية

نواب المحافظين محافظة الاسكندرية حركة المحافظين جاكلين عازر

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