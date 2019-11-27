ريهام عبد الغفور تطير في الهواء (صورة)

أبطال المسرحية

مشاركة ريهام عبد الغفور في رمضان٢٠١٩



ومن الجدير بالذكر أن ريهام شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، وحققت من خلال ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبد العزيز، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد السعدني.

تحرص الفنانة ريهام عبد الغفور، على التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت ريهام، مجموعة من الصور الجديدة، وبدت ريهام في الصور وهي مُعلقة بالجبال أثناء تجربتها لأحد الألعاب الشاقة، وعلقت ريهام على الصور قائلة : "إملأ حياتك بقصص تحكيها، العودة إلى واحدة من أكثر التجارب إثارة التي مررت بها على الإطلاق"، ونالت الصور على إعجاب كبير من قبل محبيها.ومن الجدير بالذكر، أن ريهام شاركت مؤخرًا في موسم الرياض بمسرحية "الملك لير".مسرحية" الملك لير"إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، بطولة يحيي الفخرانى،رانيا فريد شوقى،مجدى كامل،هبة مجدى، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ريهام عبد الغفور، أحمد عزمي، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.