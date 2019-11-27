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عاجل.. انفجار بمصنع كيميائي في ولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بانفجار في مصنع كيميائي في ولاية تكساس الأمريكية.

 

وفي سياق آخر، اندلع انفجار داخل أحد المطاعم الشهيرة، في ولاية كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة.

 

وفي بيان لشرطة ولاية كارولينا الشمالية، إنه لم يكن أحد متواجدا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

 

وكشفت الشرطة عن صور من الانفجار، الذي وقع في مدينة إيدن بولاية كارولينا الشمالية، حوالي الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تم ترك علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

 


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الكلمات المفتاحية

ولاية تكساس الأمريكية مصنع كيميائي انفجار امريكا

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