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بعد عام ونصف.. شاروبيم يغادر محافظة الدقهلية في حركة المحافظين ٢٠١٩

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
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شاروبيم
شاروبيم
محمد كشك
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غادر محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية، اليوم، تزامنا مع حركة المحافظين ٢٠١٩ والتي شملت رحيله بعد عام ونصف تولي خلالها مقاليد الدقهلية.

يشار أن آخر أعمال شاروبيم في محافظة الدقهلية كانت تفقد المنطقة الصناعية بجمصة برفقة نواب البىلمان والسكرتير العام الدكتور أيمن مختار. 

وكان شاروبيم تولى الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وله سلطة الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية والأمانات الفرعية لهذه المجالس طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2017.

حصل الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة أسيوط عام 1978، بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وماجستير الهندسة المدنية من جامعة قناة السويس عام 1985، ودكتوراه في الهندسة الإنشائية من جامعة هيروشيما باليابان عام 1990م، كما نال العديد من جوائز الدولة التقديرية، نظرًا لكفاءته في مجال الهندسة، منها جائزة الدولة للأفراد في مجال تطوير صناعة التشييد عام 1997م من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين للمشروعات العالمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000.

وتولى العديد من المناصب القيادية منها، رئيـس قسـم الهندسـة المدنية بجامعة قناة السويس عام 2008م، أسـتاذ خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة ببورسعيد عام 1999م، أستاذ مساعد بكلية الهندسة ببورسعيد من عام 1994 حتى 1999م، طالب دكتوراه بجامعة هيروشيما باليابان من عام 1986 حتى عام 1990م، ونائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأستاذ خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة بالإسماعيلية.

كما وصلت عدد أبحاثه إلى نحو 55 بحثًا في مجال صناعة الخرسانة والخرسانات الخاصة مثل الخرسانة عالية المقاومة والخرسانة الثقيلة والخرسانة المصبوبة تحت الماء والخرسانة في الأجواء الحارة والخرسانة المسلحة بالألياف وفى مجال حماية حديد التسليح من الصدأ وفى مجال أعمال ضبط وتأكيد الجودة للمشروعات الهندسية أثناء الإنشاء، وفي مجال تقييم المنشآت واختباراتها وتدعيمها.

وشارك شاروبيم في العديد من الدورات والبرامج التدريبية من أبرزها دورة تدريبية على "أعمال ضبط الجودة للمنشآت البحرية، دورة تدريبية على "تقييم المنشآت وإعداد تقرير التقييم طبقا للاشتراطات الدولية، دورة تدريبية على "الاشتراطات الأمريكية الموحدة للتقييم العقارى USPAP"، تنظيم الغرفة التجارية بالرياض مع المعهد العربى العقـاري.

كما أسهم في بعض المشروعات القومية داخل مصر وخارجها منها مشروع محطة كهرباء أسيوط، ومحطة كهرباء الكريمات ومحطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر، فضًلا عن مشروع سد الموجب بالأردن، ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد بقطر، كما شارك في إعداد المواصفات السعودية للخرسانة عالية الأداء لوزارة النقل بالمملكة العربية السعودية.

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