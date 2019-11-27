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اليمن: مطار المكلا يستقبل أول رحلة جوية بعد توقف دام أربع سنوات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
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مطار المكلا
مطار المكلا
وكالات
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ذكر المكتب الإعلامي لمحافظة حضر موت، أن أول رحلة جوية وصلت إلى مطار الريان بالمكلا بعد توقف دام أربع سنوات.

 

وقد أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار وإعادة استئناف الرحلات فيه.

 

وأفاد المكتب الإعلامي للمحافظة، بأنه تم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، في الوقت الذي ذكرت فيه الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد افتتاح مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت.

 

وأشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي بالمكلا عقب توقف دام سنوات جراء الأضرار التي أحدثها تنظيم القاعدة الإرهابي في 2015.

 

وأكد أن إعادة استئناف رحلات الطيران وافتتاح الصالات الخارجية في المطار يعد خبراً سعيداً ومفرحاً لجميع أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تكبدوا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من 4 سنوات.

 

وقال، إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول أول رحلة خارجية قادمة من القاهرة لتتوالى بعدها الرحلات، ما سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، وأعرب عن جزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهما المتواصل للمحافظة، وتوجهات السلطة المحلية نحو التنمية والاستقرار.

 

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الكلمات المفتاحية

مطار المكلا اول رحلة جوية اليمن 4 سنوات

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