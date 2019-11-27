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اسعار العملات اليوم في مصر الأربعاء 27 نوفمبر 2019.. أخر تحديث للعملات العربية والأجنبية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 

 تحافظ اسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر وتشهد العملات العربية والأجنبية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث شهد الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية ويعتبر الدولار أكبر وأقوى العملات على مستوى العالم ، وننشر فيما يلي آخر تحديثات أسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

اسعار العملات اليوم في مصر الاربعاء 27 نوفمبر

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو  16.07 جنيه للشراء،  16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر، و16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم في مصر 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6940 جنيهًا للشراء 17.8294 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.6735 جنيهًا للشراء 20.8344 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.1088 جنيهًا للشراء 16.2307 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7426 جنيهًا للشراء 14.8541 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2830 جنيهًا للشراء 4.3152 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم  نحو52.8357 جنيهًا للشراء 53.2479 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الدرهم اماراتى 4.3724 جنيهًا للشراء 4.4059 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2813 جنيهًا للشراء 2.2986 جنيهًا للبيع


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