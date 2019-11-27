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مرعب الإخوان ومنصف الغلابة.. تعرف على محافظ الإسكندرية الجديد قبل الإعلان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
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محافظ الإسكندرية الجديد
محافظ الإسكندرية الجديد
هدير محمود
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ساعات قليلة تفصلنا عن حركة المحافظين، تنشر «بوابة الفجر»، السيرة الذاتية للمحافظين الجديد الذين سيحلفون اليمين الدستوري خلال ساعتين، وكان اللواء محمد طاهر الشريف من المرشحين لمنصب محافظ الإسكندرية، حيث شغل منصب مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، قادمًا من مديرية أمن الإسكندرية في حركة تنقلات ضباط الشرطة 2019.

مرعب الإخوان
 
لقب اللواء محمد الشريف بمرعب الجماعات الإرهابية من الإخوان والجماعات الإسلامية خاصة في فترة التسعينيات عندما كان يشغل منصب رئيسا لمكتب الأمن الوطني بنجع حمادي وبعدها مفتشا للأمن الوطني بقنا.

منصف الغلابة

وكان معرف عن اللواء محمد الشريف، أنه منصف الغلابة ودائما ما يقف في ظهر المواطن البسيط في أي منصب يتقلده خاصة وأنه دائم التواجد في الشارع للاستماع لمشاكل المواطنين ومحاولة حلها في أقرب وقت، خاصة وأنه يتميز بقوة شخصيته في الحق ومعروف عنه أنه يعاقب المخطئ ويكرم المتميز دائما.

يذكر أن، اللواء محمد الشريف، شغل منصب مدير الأمن الوطني بالإسكندرية منذ عامين وحقق نجاحات أمنية كبيرة، وحصل على العديد من التكريمات والشهادات تقديرًا لجهوده الكبيرة، في ضبط وإحباط العديد من القضايا الهامة، ورصد الخلايا الإرهابية، ورصد وضبط العناصر الإجرامية.

والجدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشارت، مصادر، إلى إن الحركة تشهد تعيين عدد من نواب شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب، وأن ملامح الحركة، تتضمن تعيين محافظا جديدا للإسكندرية، ومحافظا للغربية ومحافظا لبنى سويف، ومحافظا للبحر الأحمر، ونائبًا لمحافظ الإسكندرية، ونائبًا لمحافظ الجيزة.

وأشارت المصادر، إلى أن الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ.

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