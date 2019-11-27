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إبراهيم اسحق: نصلي من أجل لبنان والمنطقة.. والإعلام هو موضوع الساعة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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بعث بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ابراهيم اسحق سدراك، ورئيس مجلس الاساقفة بمصر، رسالة محبة ورجاء لشعوب منطقة الشرق الاوسط لا سيما لبنان والعراق متمنيا أن تتحول الأوضاع إلى ما هو خير وسلام البشر.

جاء ذلك فى إطار انعقاد مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين في دار مار اسطفانوس- المعادي- القاهري تحت عنوان" الإعلام في خدمة الإنجيل" قائلا:
" إن موضوع الإعلام هو موضوع الساعة لا سيما أن وسائل التواصل هي في تطور مستمر وسريع ما يثير تخوفنا ويستدعي انتباهنا كي نواكب هذا التطور بما يتناسب مع القيم وتعاليم الإنجيل. ويبقى السؤال: كيف نستفيد إيجابيا من وسائل التواصل من أجل نشر الخلاص والبشرى السارة إلى العالم أجمع؟
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الكلمات المفتاحية

رجاء الاعلام في خدمة الإنجيل

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