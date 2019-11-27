إبراهيم اسحق: نصلي من أجل لبنان والمنطقة.. والإعلام هو موضوع الساعة

بعث بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ابراهيم اسحق سدراك، ورئيس مجلس الاساقفة بمصر، رسالة محبة ورجاء لشعوب منطقة الشرق الاوسط لا سيما لبنان والعراق متمنيا أن تتحول الأوضاع إلى ما هو خير وسلام البشر.





جاء ذلك فى إطار انعقاد مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين في دار مار اسطفانوس- المعادي- القاهري تحت عنوان" الإعلام في خدمة الإنجيل" قائلا: