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مسؤول إيراني: اعتقال أكثر من 7000 شخص في الاحتجاجات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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اعترفت إيران، بحجم الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت الجمهورية الإسلامية، حيث نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن أحد المشرعين قوله إن السلطات اعتقلت أكثر من 7000 شخص.

وجاء تعليق حسين ناجافي حسيني، الذي يشارك في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في الوقت الذي زعم فيه وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، رغبة المتظاهرين في السيطرة على التلفزيون الحكومي.

لم يقدم فضلي أي دليل على ادعائه خلال مقابلة بثت مساء الثلاثاء على التلفزيون الحكومي الإيراني. لم يتم الإبلاغ عن الاحتجاجات حول مقر التلفزيون الحكومي في شمال طهران.

تقول منظمة العفو الدولية إنها تعتقد في استخدام العنف في الاحتجاجات وقيام قوات الأمن بقتل ما لا يقل عن 143 شخصًا.

اندلعت الاضطرابات في 15 نوفمبر بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 ٪ على الأقل. بدأت الاحتجاجات في عدة بلدات إقليمية قبل أن تمتد إلى حوالي 100 مدينة وبلدة في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية.

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت ما لا يقل عن 106 حالة وفاة للمتظاهرين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، مما سيجعلها أسوأ اضطرابات في الشوارع في إيران منذ عقد على الأقل وربما منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقالت ميركل في خطاب ألقته اليوم الخميس في البرلمان إن الهجوم "يجعل عشرات الآلاف، بينهم الآلاف من الأطفال، يفرون".

وقد وصفت العملية العسكرية بأنها "دراما إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة" قائلة انها تعزز دور روسيا وإيران في المنطقة، واشارت الي إن عواقب ذلك "لا يمكن الحكم عليها اليوم".

وأضافت ميركل إن كلا من الشرق الأوسط وأوروبا أصبحا يشعران بعدم الأمان لأن أسرى الجماعة الإسلامية المتطرفة لم يعدوا يخضعون لحراسة كافية من قبل القوات التي يقودها الأكراد. تحول هذه القوى انتباهها الآن إلى الغزو التركي.كما أكدت ميركل أن ألمانيا لن تسلم أسلحة إلى تركيا.

وفي وقت سابق، دعم الزعيم الأعلى الإيراني، قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، قائلًا: إن من يشعلون النار في الممتلكات العامة أثناء الاحتجاجات ضد الزيادات، هم "قطاع طرق" يدعمهم أعداء إيران.

وجاءت تعليقات آية الله علي خامنئي بعد يوم واحد من احتجاجات المتظاهرين، بسبب رفع أسعار البنزين، التي حددتها الحكومة بنسبة 50٪، والتي أعاقت حركة المرور في المدن الكبرى، واشتبك المحتجون مع الشرطة أحيانًا، وجاء ذلك بعد ليلة من المظاهرات التي تخللتها النيران، في أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقل التقرير عن خامنئي، قوله: إن "هؤلاء المحتجين العنيفين كانوا مدعومين من أعداء الثورة وأعداء إيران في الخارج". واعترف خامنئي أيضًا بأن البعض كان منزعجًا من ارتفاع الأسعار، وحث قوات الأمن على "تنفيذ مهامهم"، دون الخوض في التفاصيل.

هذا ويشير وصف خامنئي لبعض المحتجين وتعليماته لقوات الأمن إلي أن السلطات ربما تستعد لسحق المظاهرات، التي بدأت يوم الجمعة، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

فرضت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية في الوقت، الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد بعد أن قام الرئيس دونالد ترامب بسحب أمريكا من صفقة طهران النووية مع القوى العالمية منذ أكثر من عام.

ورغم أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية إلى حد كبير، فقد تحولت إلى أعمال عنف في العديد من المناطق، حيث يزعم أن أشرطة الفيديو على الإنترنت تُظهر إطلاق ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والغوغاء، الذين يشعلون النيران.

وبينما يمثلون خطرًا سياسيًا على الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير، فإنهم يظهرون أيضًا غضبًا واسع النطاق بين سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا، والذين شاهدوا مدخراتهم تتبخر وسط قلة الوظائف وانهيار العملة الوطنية "الريال".
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الكلمات المفتاحية

المتظاهرين في ايران ارتفاع اسعار البتزين احتجاجات ايران

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